2019年02月10日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2020總統候選人，若無意外，幾乎篤定蔡英文總統參選連任，但是「朝廷也是另一個江湖」，面對外交、施政成績有待檢驗及獨派夾殺，從敗選後的傾聽之旅到春節公開行程全台發福袋，不難看出參選連任的決心。

至於民進黨總統初選期程，民進黨主席卓榮泰日前表示，過去慣例是3、4月，今年剛好3月16日立委補選結束，他建議應該在補選後進行總統黨內初選，很多作業會先展開。

蔡英文過年前受訪時，首度表達爭取連任的意圖，強調她只有一個心願，就是把想做的事，在足夠的時間內把它做好；對於獨派4位大老逼宮，蔡英文更在臉書回應：「誰要選、誰不選，不是誰說了算。」

小英九九合一民進黨大敗後，為重整旗鼓，除改變自己的風格，也讓表現不錯但九合一敗選的中生代出任閣員，延攬基本支持度雄厚的蘇貞昌當閣揆，就是要挽回民進黨基本盤；而在黨中央，也用了中生代大師兄卓榮泰，還有選戰經驗豐富、年輕支持者眾多、論述清晰的文宣高手羅文嘉擔任祕書長。

立委補選方面，卓榮泰一直希望以「保三搶三」為目標，他說，之前由民進黨拿下的台北市、台南市、新北市立委席次，希望能保住，而台中、彰化立委補選若能勝選就會是強心針。日前台北市、台中市立委補選，國民兩黨各穩住自己的選區，新北市、彰化縣、台南市、金門縣立委補選，將在3月16日舉行。

小英黨務系統備戰相當不錯，但內政成績有待檢驗；至於能否讓獨派成為助力也是重要考驗。

國運不能靠籤詩，靠的是領黨人的智慧，外交、兩岸隨著中美貿易戰開打，局勢詭譎，在在牽動蔡英文戰略攻防。

(中國時報)