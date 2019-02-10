柯組剛性政黨 難避藍綠肉搏戰

2019年02月10日 04:10 中國時報 朱真楷

柯文哲會不會選總統？從他對台北市政心不在焉的態度來看，答案當然是肯定的，之所以不鬆口，關鍵在於他還在思考如何創造出一種「似黨非黨」的柔性組織，讓藍綠人士或選民，能在不必退出既有政黨的前提下與之結盟，讓自己能繼續遊走藍綠。這種「有政黨之實、無政黨之名」的組織一旦確立，預料就是柯參選總統的那一天。

若要用一句話形容柯文哲前4年的表現，應該就是「吃芝麻、掉燒餅」；他並非毫無建樹，只是講一畚箕、做嘸一湯匙。因此，當柯把心思從市長轉向總統，確實讓不少關心台北發展的人頗不以為然。

只是，從陸續揭露的民調來看，綜觀各陣營可能選將，都顯示柯只要有心選總統，即便是朱立倫，也暫時被他拋在後頭。然而，柯要拿下總統，恐怕無法這麼樂觀，因為擺在眼前最大的難題，就是如何站穩讓他連續4年人氣不敗的白色路線。

也就是說，柯要選總統，按常理就是得籌組政黨，一則收編子弟兵建構全國性組織盤；二則透過立委提名，為總統選舉創造眾星拱月的氣勢；三則若真當選總統才能擁有立法院黨團部隊，避免一當選就跛腳。

問題是，柯若打造傳統政黨，必然會與藍綠陷入有你沒我的賽局，這對極度仰賴淺藍、淺綠奧援的他而言，無疑是自斷手腳；尤其，當大選進入強力動員階段，要召喚藍綠選民割捨政治忠誠是談何容易？

因此，柯雖然非組黨不可，但必須是以聯盟為概念的柔性組織，只要具備政黨功能，即便不稱之為黨也行。其目的，就是要藉此組織串連擁有共同理念者，五湖四海來者不拒，這種跳脫傳統政黨的形象一旦確立，勢必能有效降低政黨界線，以及藍綠支持者對他的敵意。

然而，這種新概念說易行難，但柯若無法從想像走向實踐，無論此刻他的民調有多高，一旦貿然跳入藍綠肉搏戰，最後支持度恐將打折再打折。

(中國時報)