新聞透視》罷工歹戲拖棚 勞資裂痕擴大

2019年02月10日 04:10 中國時報 陳祐誠

9日在桃園機場華航共取消9個班次，影響約1千人，圖為搭乘華航班機的旅客在一航廈排隊報到。（范揚光攝）

新聞透視華航機師罷工進入第三天，越來越多機師響應加入，至昨晚傳出有近500名機師交出檢定證，華航壓力越來越大，勞資昨日經過6小時的談判仍沒有結論。罷工一日不落幕，不只旅客權益沒得保障，也讓勞資裂痕越撕越大。機師工會枉顧民眾權益，華航高層讓罷工事態持繼擴大，對華航聲譽將造成重創。

旅客出不去、回不來

機師工會選在大年初四罷工，一至到今日初六，是民眾收假返鄉的高峰期，也有許多趁年節尾聲撿便宜出國的旅客，卻因班機取消而泡湯。在疏運尖峰罷工固然吸引目光，但造成旅客不便，已模糊工會訴求。

早在2016年華航空服員罷工時，就有人提出「罷工預告期」，以歐洲為例，有些國家規定應清楚預告何時罷工、哪些時段、多少航班，讓旅客有心理準備，畢竟旅客避開不買票，就是造成公司損失，不能說是沒有效果。但國內剛剛拋出這一提議討論，立刻遭到工運人士強烈反對，勞動部見狀，也龜縮不願接下燙手山芋。

工會要求得寸進尺

據悉，雙方在飛行時間問題展開拉鋸，華航希望13.5小時派4名機師，機師工會則要求12小時就要派4位，最後華航讓步妥協。接著工會主張，7小時以上的航班應派遣3名機師，但華航只接受8小時航班以上才派遣3人，雙方無法達成共識。

其實，華航拒絕並非強硬無理，華航2016年對空服員訴求全盤照收，結果造成營運極大負擔，自然不敢再隨意搭應機師訴求，免得接下來地勤、維修連番上陣，罷工沒有谷底。

華航漠視難辭其咎

只是，機師訴求並非一日、兩日才提出，而是一、兩年來不斷向公司反映，非要弄到罷工才獲得讓步，華航身為官股濃厚的航空公司，最後將場面弄得如此難堪，也難辭其咎。

(中國時報)