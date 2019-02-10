民航局稱 不能斷定華航機師過勞

2019年02月10日 04:10 中國時報 廖德修 、 陳祐誠 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市機師職業工會發起罷工，2天讓華航取消31航班，工會訴求改善疲勞航班，要求長程航班實際飛行7小時以上派遣3名機師、12小時以上派遣4人。民航局飛航標準組組長林俊良表示，按現行規定國內線8小時、國際線10小時以內可2人執勤，超過則需3人。各國航空公司機師的執勤模式，不能只看簡單的飛行時數、出勤人數，重點是各有其配套與因應辦法，也因此，不能就此斷定國內機師一定比其他國家航空公司的機師過勞。

林俊良指出，航線有長有短，機師出勤有白天、有晚上，航空公司在作業上必須保持彈性才能維持運作，例如韓國規定機師只能連續執勤8小時，但若遇不可抗力因素，在必要時可延長2小時，以保持彈性。航空公司和一般行業不同，有時很難用正常《勞基法》的概念去檢視，由於實際需要，機師可能連續加班3天，但接下來就不能再加班，否則便會違規並產生風險，這點所有航空公司都很清楚。

以華航公布的機師飛行時數而言，林俊良表示，各機型飛機的正駕駛每月飛行時數從52到74小時不等，平均是62.6小時，比美國略低，更低於日本、加拿大等國，也遠低於國際規定的每月100小時、每年1000小時的規定。且華航機師平均每年可休假143天，也優於《勞基法》規定的116天，當然機師的工作遠比一般勞工複雜，風險性也高出很多。

待遇方面，根據華航公布的資料，各型飛機的機師高低有別，大致上從年收入300萬元至500萬元不等。這方面和其他國家相比確實相形見絀，美國、加拿大、日本等國的頂級機師，年收入折合新台幣至少6、700萬元，甚至更多。即使日本的廉價航空公司的機師，年收入也有450萬以上，這點國內航空公司還有努力空間。

精神科醫師沈政男昨質疑，歐洲、日本、澳洲、加拿大等國，派遣方式都與華航相同，「難道他們不重視飛安嗎？」此次機師罷工的訴求本質就是提高勞動待遇，跟飛安無關。

(中國時報)