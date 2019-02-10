何煖軒若聽我的 就不會有罷工

2019年02月10日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦對於外界指稱華航董事長何煖軒只聽他的一事，認為不是事實，9日受訪時指出，華航董事長不是派系，何煖軒擔任過歷屆交通部職務，他被派任當華航董事長，「如果他（何）接受我建議跟會工會對話，應該就不會有罷工。」

鄭文燦表示，去年8月長榮機師工會抗爭，後來長榮與機師工會達成協議，華航與機師工會卻不能，他認為罷工要化解，華航與工會都要各退一步，「用對話取代對抗」，才是正確的作法。

鄭文燦說，何煖軒採納華航內部管理階層意見，沒採納外部，如今要化解罷工，「我們是團隊，交通部、勞動部及地方政府要團結」，有同理心，各退一步，一定要敦促勞資雙方把問題解決。

「我跟林佳龍部長每天熱線相通，中央與地方解決問題，我們看法是一致。」鄭文燦表示，罷工是全國性事務，會影響國人出國權益，也對國家形象有影響，我跟他沒有派系問題，「派系是編故事。」

鄭文燦說，機師是飛航安全的核心，機師也要得到妥善周延的照顧，機師、乘客及飛航安全都要顧，交通部已決定出面斡旋，勞資協調過程首長都會掌握狀況，不管是地方，交通部都有責任，這是一個團隊沒分彼此，意見沒有差距，華航與工會應該各退一步。

(中國時報)