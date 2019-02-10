旅行業反彈 要求華航賠償

2019年02月10日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

華航機師工會8日起發起突襲性罷工，但昨天勞資談判破裂，旅行業者已受不了，要求交通部及勞動部以公權力「積極介入」，否則再拖幾天，大家會更吃不消。他們同時要求，這起罷工造成旅遊業及消費者損失，華航要說清楚怎麼賠償，不能不吭聲。觀光局表示，將協助旅遊業者向華航求償。

消基會董事游開雄則說，勞資談判破裂，代表未來還會有華航班機取消，受害的消費者將愈來愈多。他建議消費者保留航班簽轉或是滯留國外住宿、交通的單據，以便日後求償。他也強力要求交通部，用最大力量協調其他航空公司將出國旅客載回來，否則周一就要上班了，後續糾紛將愈來愈難解。

對於這起罷工事件，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，華航及機師工會不應犧牲旅客的權益來達成罷工的目的，同時要求這兩方為所造成的社會成本支出及旅行業的損失，負全部賠償責任，亦請立法院明訂罷工應於10～15天前宣布。

創新旅行社董事長李奇嶽說，已聽到其他旅行社的團卡在柬埔寨及泰國回不來。「交通部不要再牽拖，快介入罷工事件讓它落幕。」李奇嶽說，交通部說只占華航35％股份所以說話沒辦法大聲，這不具說服力，因為華航董事長是交通部派任，交通部應以主管機關立場全力介入解決。

(中國時報)