安撫跳腳旅客 華航地勤無辜成炮灰
華航機師9日持續罷工，不僅讓2800多位措手不及的旅客跳腳，第一線地勤人員也肩負安撫旅客情緒，並設法協助轉機或退換票的任務。
桃園機場的華航地勤人員小萱（化名）表示，8日罷工首日，有一家四口原本打算去香港玩，偏偏班機取消，她趕緊幫他們轉到其他航空公司班機，雖然一開始對方相當不高興，不過最後也向小萱說，「我知道妳們也是無辜的啦！」
小萱說，雖然機師發動罷工事發突然，但大家都能共體時艱，甚至有人自願停休，主動趕回工作崗位，支援已經忙到焦頭爛額的同事，這點讓她相當感動。
高雄小港機場有近2000名旅客受影響，位於第一線的地勤人員對此都感到相當無辜、無奈，希望華航機師不要自毀形象，得拿出更好的辦法與公司談判。
小港機場一名華航地勤表示，地勤人員位於服務第一線，得承受民眾的情緒，形同炮灰；她覺得，就算要爭取福利，也不該用這種方式影響旅客權益，對華航形象大扣分。
另一名地勤人員則覺得相當無辜，她埋怨，公司面對機師罷工，應該有更好的辦法因應，像在8日凌晨就要打電話通知旅客，避免旅客白跑一趟或安排轉機。
(中國時報)
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