誘敵神出鬼沒 充氣戰車當炮灰

2019年02月10日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

中科院打造的M60A3一比一充氣戰車日前在「春節加強戰備」亮相，一炮而紅，搶盡了媒體鏡頭版面，也在網路上成為熱議焦點。網友譏諷說，紅外線、衛星影像的高科技時代，充氣戰車怎麼還會騙得到人？對此，專家指出，只要戰術搭配得宜，充氣戰車還是能達到吸引敵方炮火的效果，絕對不會只是百無一用的充氣玩具。

充氣10分鐘 耗敵彈藥

充氣戰車的主要功用是誘敵攻擊、消耗敵軍彈藥，只要10分鐘就可以完成充氣作業。除此之外，國軍還有木製的雲豹甲車、M41D戰車、榴彈炮等「假武器」。面對共軍衛星偵照科技的發展，我軍各項偽裝防護作為，可以確保後續戰力有效發揮。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，雖然透過紅外線衛星可以輕易偵測戰車的真偽，但敵人的衛星並不是隨時、隨地都會開啟紅外線功能。一般而言，敵軍的衛星不論是定期或不定期通過我軍基地上空，使用的還是一般偵照，並不會一直用紅外線緊盯。

揭仲說，充氣戰車如果可以結合地形地貌，並配合大量虛假的部隊調動訊號，整合成完整的欺敵戰術，還是可以發揮疑惑敵軍、誘敵火力的效果，更能進一步促使對方誤判我軍軍力的集結部署。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑指出，充氣戰車「裸用」的話就只是一般充氣玩具，當然沒有效果，也不需要由中科院研發。然而，充氣戰車如果跟真正的戰車搭配出擊，真假參雜，確實是可以創造出軍容壯盛的效果。

真假參雜 部署更靈活

他認為，充氣戰車其實還有再進化的空間，比如再披上同樣是由中科院研發的「雷達波散射偽裝網」，這樣一來即可防制可見光、近紅外線及雷達波偵測等功能，敵軍僅能憑近距離、肉眼判斷，將更難辨別戰車真偽。

(中國時報)