中正紀念堂轉型 和解指標

2019年02月10日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民進黨上任以來力推轉型正義，但《促進轉型正義條例》將時間限定於國民黨執政的1945年至1992年，針對性立法已讓轉型正義毫無公信力。近日中正紀念堂轉型議題再度浮上檯面，從促轉會提出撤出三軍儀隊、新台幣改版等「去蔣化」規畫，「轉型正義」究竟是促進和解或清算鬥爭，值得深思。

文化部趕在去年底提出中正紀念堂轉型規畫報告，以兩案並陳方式簽報行政院。負責召集協商的政務委員林萬億年前轉述，有民眾建議可以改為立法院，引起各方討論。林萬億說，這不是他的提案，而是「人民」的建議，就像前副總統呂秀蓮曾建議將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館。

林萬億澄清，目前中正紀念堂的轉型有十幾種建議，其中關於國家自由民主歷史記憶和文藝活動的建議比較多，也有人提到改成立法院、NGO、文化部或農業產業館。由於轉型事涉跨部會、甚至跨院際協商，相關方案還要聽取台北市政府及立法院的想法，短期內還難以定案。

雖然中正紀念堂建物本體不拆幾乎已成共識，但被視為「威權象徵」的蔣中正銅像如何處理仍待討論。促轉會去年任務進度報告雖未提及銅像是否拆除，但建議撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展，改寫威權象徵。不過，撤出三軍儀隊的建議，已被國防部拒絕。

中正紀念堂轉型議題就如空間本身，社會有不同評價及看法，若是以空間活化、呈現多元價值角度轉型，當然是件好事，也能透過保存多元歷史記憶促進社會和解；但若要強推「去蔣」，只要碰上蔣中正相關符號都一律抹除，只恐重新陷入政治泥淖，擴大不同族群間的裂痕。

另外，促轉會代理主委楊翠日前接受專訪時提及，促轉會正研究經歷過轉型正義的國家，如何處理錢幣上的威權象徵，央行每年有經費用於汰舊換新錢幣，促轉會思考能否搭上節奏，慢慢換掉市面上有蔣中正頭像的錢幣，顯示促轉會仍未放棄推動錢幣去蔣。

不過，新台幣改版去蔣，對民眾來說只是浪費公帑的無意義行為，更進一步加深外界對「去蔣化」與「轉型正義」間的連結。促轉會推動轉型正義，能否跳脫侷限性的去蔣化思考，達成不帶仇恨、訴求寬容的轉型？中正紀念堂轉型後能否「功過並陳」？考驗政府處理的智慧。

(中國時報)