打造台式悍馬車 配阿帕契鏈炮

2019年02月10日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

陸軍原規畫向美國以軍售模式採購344輛「聯合輕型戰術輪車（JLTV）」，取代老舊的美製悍馬車（Humvee），但國防部認為單價過高，規畫「國車國造」，由國防部軍備局209廠製作車體，而武器設備則由中科院製作，預計在2024年完成戰術測評。

陸軍將領透露，國軍是美軍以外，世界上最大的悍馬系列車使用者，但90年代初期引進的第一批悍馬車因為未經改良與性能重建，已經漸露老態。至於美軍也在今年陸續部署JLTV，取代服役30年的悍馬車。

據了解，陸軍向美國提出JLTV軍售需求後，美方便向我方提供相關簡報，去年並完成344輛的報價。然而，JLTV單價約新台幣千萬，國防部認為單價過高，計畫由軍備局209廠進行車體製作，205廠以商購的方式，購買動力系統、懸吊系統、M230LF鏈炮等組件。

其中最引人注目的就是有阿帕契攻擊直升機的M230LF鏈炮，每分鐘可發射300發30炮，並由中科院進行搖控炮塔技術，可以在車內進行搖控射擊，可以減少炮手曝露在外的威脅。

陸軍司令部表示，各項武器裝備建案，具「打、裝、編、訓」的思維，前瞻敵情威脅與作戰需求，納入國防部5年兵力整建計畫；只要有利於提升防衛戰力的選項，陸軍都會納入規畫。

(中國時報)