二戰幽靈部隊 千人變出4萬大軍
在戰場上使用充氣戰車來欺騙敵軍，其實並非什麼新奇戰術，甚至可稱得上是歷史悠久。《三國演義》中諸葛亮用20艘草船主動出擊，藉由江面大霧作掩護，成功借到了曹軍的10萬支箭，堪稱是最廣為人知的誘敵戰術經典案例。
二次世界大戰期間，美軍就有一支神祕的「幽靈部隊」（Ghost Army）深諳欺敵之道。「幽靈部隊」並非一般的士兵，而是從藝術學校和廣告公司挑選出來的演員、設計師、插畫家和音效師，這些士兵會攜帶充氣坦克、飛機、卡車及大型揚聲器，偽裝成龐大的部隊，進而混淆德軍視聽。
「幽靈部隊」編制約為1000人，卻可以模仿出2萬至4萬大軍的場面，他們在法國、比利時、盧森堡和德國等戰場上，進行過20多次欺敵行動，據信救出了數以萬計的盟軍。
這隻專門「作假」的部隊一直被籠罩在神祕面紗之下，直到近年的相關文件解密才廣為世人所知。
俄羅斯也是擅長運用充氣武器欺敵的佼佼者，俄軍第45工程偽裝團就是一支以充氣模型代替實戰武器進行偽裝、以欺騙偵察衛星等手段的部隊。
俄軍充氣武器的一大特色就是攜帶使用方便，偽坦克、偽飛機重量僅3公斤到10公斤，摺疊後可放入背包，展開時間僅需3至5分鐘。
俄軍充氣武器主要由俄軍工企業盧斯貝爾（Rusbal）製造，不僅製作工藝精良，還使用了特殊外層塗料，可產生類似金屬材質的發射與吸波現象，並加裝了應對敵方紅外線偵測的發射儀。為模擬電機震動效果，俄軍充氣武器普遍安裝了頻率逼真的小功率偽裝電動機。
(中國時報)
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