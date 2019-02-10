正名制憲 已成獨派專屬提款機

2019年02月10日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2020年總統大選逼近，獨派動作頻頻，台獨大老辜寬敏成立台灣制憲基金會，喜樂島聯盟也發表連署信，要求朝野立委表態參與修正公投法，都與制憲有關。民進黨黨政人士認為，統獨議題已成為下屆選舉不可迴避的問題，民進黨的立場是溫和還是激進，攸關激化意識形態，對選舉是兩面刃。

此外，黨內人士強調，雖說兩岸、外交議題是總統職權，但選戰一旦開打，參選連任的蔡英文總統必須和黨密切合作、運作。尤其在去年敗選後，黨務系統加入不少中生代生力軍，一旦與競選總部結合，選戰豐富的黨祕書長羅文嘉將會扮演重要角色，羅的思考邏輯清晰，沉潛多年後重掌兵符，未來面對統獨等選戰議題，應該會有令人耳目一新的思維、新打法。

去年底，喜樂島聯盟選在九合一選舉投票前1個月，發動「全民公投反併吞」大遊行，雖然最後被民進黨在高雄以臨時拚場方式，稀釋了不少人，但從基督教長老教會多位重量級牧師、第三勢力小黨發起人等人參與，確實給蔡英文總統不小壓力；選後，喜樂島聯盟又大動作發表公開連署信，要求朝野立委表態參與修正公投法，讓人民透過公投完成台灣獨立、正名及制憲。

另外，辜寬敏也在去年底成立台灣制憲基金會，目的是「推動由台灣人民制定、維護台灣主權的新憲法」，辜多次公開力挺參選總統的賴清德，在卸下閣揆後也提到，「時機已經到了，愈來愈多民眾認為台灣需要一部新憲法。」顯然制憲公投議題讓下屆總統大選嗅出濃濃硝煙味。

黨政人士認為，在台灣，不論美獨或是日獨，長期是民進黨的戰友，支持者重疊眾，獨派拋出的統獨議題，比藍軍的統獨議題對蔡總統的殺傷力還大，因此每逢大選，「正名、制憲」常成為獨派對民進黨的「提款機」，2020大選勢必無法避免。

他說，從去年九合一大選結果來看，民進黨未來對於統獨態度走向，是要更溫和還是更激進路線；從目前中美關係不佳、台美關係越來越好，但是兩岸關係有歷史糾葛且錯綜複雜，選擇更激進，把台灣推到懸崖邊緣，台美關係就算再好，但升高到「正名、制憲」，美方是否支持？若是採溫和路線，勢與獨派正面交鋒，確實是一大考驗。

(中國時報)