亞洲鄰國最低 汽油凍漲柴油升0.5元

2019年02月10日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

春節油價凍漲本周結束，中油明天原要調漲汽柴油價每公升0.5元，但因為油品稅前價再調就比韓國貴，打破「維持亞鄰最低價」承諾，因此決定汽油繼續凍漲，但柴油就得調高0.5元，新價逼近25元。台塑則為鞏固通路，將跟進中油「凍汽油、漲柴油」政策。

台塑跟進 價差改0.2元

因應漲價，中油加盟站昨本要大量叫油罐車，以備今日提前加油民眾所需，但傳聞中油祭出汽油凍漲令，讓大家急踩煞車，態度轉而觀望。台塑方面，由於政策改以鞏固國內通路為主，也將會跟進中油「凍汽油、漲柴油」政策，避免旗下加油站跑掉。不僅於此，台塑之前柴油喊出比中油低0.3元搶客，月前也悄悄漲價將差距拉到只有0.2元，以安撫台塑加盟站。

浮動油價機制 應漲0.5元

之前油價拉出三連漲，汽油每公升合漲近2元，為了讓大家過好年，經濟部年前宣布春節前後兩周凍漲國內油價，讓95無鉛汽油牌價維持在27.9元、柴油24.2元。但2月11日凍漲令結束，國內連動的中東指標原油均價來到62.19美元，依據浮動油價機制，汽柴油每公升要再翻漲0.5元，如此95無鉛汽油將時隔2個半月再衝破28元，來到28.4元，民眾荷包又要失血。

所幸國內浮動油價機制訂有稅前維持「亞鄰最低價」原則，目前韓國92無鉛稅前價是14.88元，我國只低0.03元，再調勢必就超過韓國，違反承諾。因此中油決定汽油繼續凍漲，但柴油則還沒有超過鄰國，仍將按照機制調高。調整後，中油95無鉛維持27.9元，但柴油將攀升至24.7元。

網路謠傳大跌 引起騷動

由於本周國際原油受沙烏地、俄羅斯減產、美國制裁委內瑞拉影響，先是大漲，後又受美製造業數據不力拖累下跌，一來一往之間，導致民間網站、手機軟體謠傳下周國內油價將大跌13.2元，引起騷動。但中油昨發聲明予以駁斥，發言人方振仁更指：「太離譜了！」，民間自行預估價格來回價差竟達10元以上，怎麼可能差那麼多，呼籲消費大眾以周日中午公布價格為準。

(中國時報)