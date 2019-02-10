高公局預估國道5號今12~18時還是塞

2019年02月10日 04:10 中國時報 林志成 、 胡健森 、 張祈 ／綜合報導／台北報導 ／綜合報導／台北報導

春節假期將結束，昨天大年初五，國道5號還是一整天都在塞，車速甚至在40公里以下；國道1號及3號，狀況則不錯，車速可達8、90公里。高公局預估，今天國5在12時到18時時仍會壅塞，國1及國3在15時至18時則是部分路段會車多一點，請駕駛人提早出門。

由於各地出現北返車潮，初三、初四已經連塞2天的國道五號及雪山隧道，昨日初五依舊是大塞車，且車輛比起前2天來得更多，雪隧北上車道入口處時速降到15公里，國道變成了「龜速車道」，駕駛人相當無奈，卻也只能耐心等候；蘇花改方面，同樣湧現北返車潮，中午過後更進入高峰時段，平均每小時的車流量介於800至900輛之間。

高速公路局交通管理組科長楊進彥表示，昨天國道交通量以北上為主，整體路況相較日前明顯紓緩許多，壅塞路段除國5宜蘭到雪隧、國6東草屯到霧峰系統外，部分爬坡路段及交流道路段受匯入車流干擾影響回堵，其餘路段大致車流正常。

許多駕駛人抱怨匝道儀控管制不當，導致車子回堵到市區。楊進彥說，春節期間，以讓高速公路不要太塞為主，因此匝道儀控的紅、綠燈要幾秒都是事先精算，但在交流道匯入大量車流衝擊下，難免會堵回市區。昨天截至17時，國道總延車公里為86.8百萬車公里。

高公局預估，今天大年初六為春節假期最後一天，開車使用國道民眾以返鄉及短途出遊為主，預估國道總延車公里為105百萬車公里(為平日87百萬車公里的1.2倍)，相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1北上西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北上關西-大溪、霧峰系統-霧峰、國5北上頭城-坪林路段，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，另國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行。

(中國時報)