開工開學日 氣溫偏涼
今天是9天春節連假最後一天收假日，明天則為中小學開學日。氣象局預報員陳伊秀表示，受到東北季風影響，北部、東北部整天偏涼，白天高溫約19至20℃；中南部及花東天氣變化不大，高溫仍有25至29℃。這波東北季風對於低溫的影響不大，各地低溫仍有14至19℃。降雨則主要集中在北部及東半部，會有局部短暫雨，但雨勢不會很普遍，中南部維持多雲到晴。
陳伊秀說，整體來看這波東北季風到周二、周三會明顯減弱，白天氣溫回升、清晨仍然偏涼，西半部日夜溫差大。降雨方面，東半部仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。
(中國時報)
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