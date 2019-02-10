醫療新南向 前進7國駐點 把餅做大

2019年02月10日 04:10 中國時報 林周義 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

為發揮台灣醫衛的軟實力，擴大對南向國家的影響，衛福部去年6月組成新南向醫療國家隊，當年國際病人成長比率較前年成長了15.4％，海外人員來台訓練受訓人數達336人，遠超原本目標的200人，今年將以超越336人為目標，而核心計畫的一國一中心計畫，亦由原來6個國家，今年增加了緬甸，盼能幫助新南向國家的醫療發展，也帶動台灣產業的成長。

衛生福利部的南向一國一中心計畫，初期以印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞為優先重點對象，分別由台大、成大、榮陽團隊、彰基、花蓮慈濟、彰濱秀傳負責，今年新南向醫衛旗艦計畫重新招標，除馬來西亞由長庚擠下彰濱秀傳，其餘五個國家則維持原負責醫院，至於新增的緬甸則由新光醫院奪得。

醫事司長石崇良表示，全球醫療照護產業趨勢，亞太地區以5％成長，優於其他區域，而跨境醫療需求仍持續成長，南向國家普遍認知新加坡高端醫療形象，將其視為第一優先海外就醫選擇，對台灣國際認知不足，為提升台灣醫療品牌形象及地位，進而有助於外交與經貿關係的建立，衛福部極力將觸角伸向東南亞國家。

衛福部國際合作組主任許明暉表示，台灣以積極的角色協助新南向國家的醫療發展，以僅次於印尼的第2大國菲律賓為例，慢性腎臟病為該國主要疾病，經與我國代表處協商後，派了6名醫事人員來台學習體外膜氧合（ECMO）技術，並於去年底至台大醫院進行12日的課程，學習滿意度達98％；另一方面，台灣已陸續接到來自越南、泰國購買智慧醫療設備的訂單，透過醫療的軟實力，亦帶動我國醫療產業發展。

衛福部國際醫療管理工作小組執行長吳明彥表示，台灣來自東協10國的國際病人數僅次於大陸，若以國家區分，越南居東協國際病人之首，前2至5名依序為印尼、菲律賓、馬來西亞及緬甸，新南向醫療上路當年，東協10國的國際病人成長比率較2017年成長了15.4％，已多有所斬獲，相信今年會更好。

(中國時報)