新光深耕緬甸 長庚經營大馬
今年新南向醫衛旗艦計畫重新招標，一國一中心計畫新增的緬甸由新光醫院奪得，重要推手新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈表示，事實上，在2015年新光人壽慈善基金會、新光醫院及新光銀行即與美國非政府組織GHETS等單位合作，啟動「緬甸醫療提升方案」，共同提升緬甸社區醫療水準，致力改善緬甸的衛生保健環境，接下緬甸計畫後，新光也已擬妥相關策略，將深耕緬甸，促進兩國醫療交流。
吳欣盈指出， 新光關係企業在2015年9月即在仰光成立代表處，新光不但有計畫的經營緬甸，且有新光集團的資源進入，自2015年起，新光集團已投入兩千多萬進行培訓計畫，迄今已有逾50人完成三期種子教師培訓，目前與仰光第一醫學大學合作，開設家庭醫學專科課程。
新光醫院副院長洪子仁說，緬甸人口逾5000萬，這些年醫療需求大幅增加，2015年已達12萬人，緬甸前往海外就醫，首選為泰國，經濟條件較佳者則前往新加坡，新光希望能複製帛琉經驗，將縮甸海外就醫的病人，從泰國與新加坡轉移至台灣。
此次南向醫療一國一中心計畫，馬來西亞由長庚擠下彰濱秀傳，長庚醫院行政中心副主任蘇輝成表示，由於馬來西亞醫院不多，實習機會僧多粥少，許多醫學生都得遠赴歐美實習，距離遠、花費高，甚至有些人找不到實習場所，「台灣以前的醫療人才靠歐美代訓，現在我們有能力了，也會複製這樣的行為」。長庚醫院將與幾家馬來西亞大學洽談，盼將醫學生帶往台灣實習，未來也能將台灣的醫療實力散播回去。
蘇輝成指出，馬來西亞的醫學比較偏向通科，專科的領域如整形外科仍有進步空間，因此長庚醫院也樂意加強主治醫師在專科的訓練，目前已有幾家醫院表達興趣，正在洽談後續合作，提供訓練的專科內容將視洽談結果而定。
(中國時報)
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