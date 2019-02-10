銀行搶房貸 利率恐下探1.615％

2019年02月10日 04:10 中國時報 呂清郎 、 孫彬訓 ／台北報導 ／台北報導

2018年五大銀行新承作房貸利率

五大銀行今年新承作房貸利率，可望挑戰歷史低點！根據中央銀行最新統計，2018年12月五大銀行新承作房貸利率下滑至1.617％的歷史次低水準，由於市場普遍認為，央行今年沒有升息空間，在銀行競價之下，不排除房貸利率今年可能朝1.615％探底，刷新最低紀錄。

五大銀搶食 砍到見骨

歷史最低房貸利率為2010年5月的1.616％，銀行房貸主管認為，過去兩年銀行為達成房貸年度目標，利率已砍到見骨，不少針對所謂優質戶的專案利率，持續拉低至貼近1.5％，甚至已是政策房貸的利率水準，「反正銀行也沒有新招可出，價格戰比較穩紮穩打，利率應該會再殺下去。」

銀行主管指出，觀察近兩年來房市全靠占比85％以上的自住客撐盤，賣方也不得不讓利降價刺激成交，但賣方讓利並非無止盡下殺，2018年底已有部分賣方開始反向上調售價，這對銀行達成房貸成長目標可能反成壓力，因此主要銀行設定2019年房貸成長目標時，勢必得加重價格戰的力道。

去年增327億 9年新高

央行統計的台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行房貸，由於約占全體銀行的近4成，一向被視為房貸市場及利率變動的風向球。央行官員表示，近年來房市約在2016年落至低點，2017年及2018年均持續溫和復甦趨勢，可能與五大銀行新承作房貸利率徘徊低檔有關，主要是銀行為搶食有限的房貸業務，持續推出優惠低利房貸搶市。

根據央行統計，2018年五大銀行全年合計新增逾327億元房貸，年增率7.09％更創九年新高；至於全體銀行房貸餘額去年年增3296億元，年增率4.96％也是八年新高。

搶優質戶 尋財管商機

銀行分析，房貸相較信貸，因為屬於有擔保授信，利率本來就會較低，加上近年銀行會從優質房貸戶中找尋財管商機，因此對好客戶會祭出更低的房貸利率「搶人」，相關原因都可能帶動今年新承作房貸利率再下跌。

(中國時報)