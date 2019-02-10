大樂透第4發 頭獎落基隆

2019年02月10日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

財神爺金豬年接連發威！大樂透繼春節連假前一日（1日）、初一（5日）、初四（8日）開出頭獎後，昨（9日）晚再開出頭獎1億元，由基隆暖暖區一人獨得，也打平2016年以來每年春節期間都開出4次頭獎紀錄，該彩券行更是連續兩年春節開出大樂透頭獎。台彩指出，今（10）日大樂透繼續開獎，頭獎保證1億元。

春節期間台彩連續10天開獎，昨晚大樂透開獎號碼依大小排序分別為：06、08、18、19、20、30，特別號22；頭獎在基隆市暖暖區的「碇內彩券行」開出，本期銷售金額2.7億元，保證頭獎獎金1億元由一注獨得，貳獎則無人中獎，獎金417萬元將累入下期。

這家基隆市暖暖區「碇內彩券行」更寫下全台紀錄！去年除夕夜就開出1.6億元大樂透頭獎，是第一家連續兩年春節都開出大樂透頭獎的投注站，此外，今年春節期間大樂透已經開出4次頭獎，打平2016年以來每年春節期間均開出4次頭獎的紀錄。

台彩指出，今年春節開出4注大樂透頭獎分別落在台南市北區、雲林縣斗六市、新北市蘆洲區及基隆市暖暖區，可以說從南到北都有機會中大獎。大樂透下期，也就是今日預估銷售金額2.5億元，頭獎金額為保證1億元。

另外，大樂透春節大紅包本期開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分。自1日活動開始至本期累計開出276組，未達360組，今日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券投注站共29家，其中，台中市東區「天降財彩券行」曾於2017年開出5.88億元的威力彩頭獎，2014、2018年更共開出3注春節大紅包，昨晚再添一筆新紀錄；台南市新化區的「億定發彩券行」、高雄市小港區的「名慧彩券行」、高雄市鳳山區的「年年有餘彩券行」以及苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」則都開出今年春節期間的第2注大紅包。

(中國時報)