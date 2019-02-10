鴿派當道 金豬年利率不動如山
金豬年新台幣利率可望持續「凍漲」，行庫主管指出，央行最新公布的去年第四季理監事會議記錄摘要偏鴿，加上中美貿易談判等外在變數仍大，預期新台幣利率至去年底連十凍（即十季未調整）後，今年可望邁向連14凍，也就是說今年政策利率可能仍不動如山。
行庫普遍預期央行今年利率政策仍將維持寬鬆基調，至於匯率，行庫主管指出，短期美元指數隨中美談判出現較大波動，但拉長時間來看，新台幣有機會隨新興市場貨幣反彈，預計匯價將在30.5～31元區間整理。
銀行主管指出，央行今年如維持利率不變，好處是可降低利率風險，也就是廠商和民眾借貸成本等於可以固定在相對低點；但相對來說，銀行存款利率也會停在低檔。
根據央行最新報告指出，預期今年全球景氣降溫，國際前景不確定性升高，將面對中美貿易政策不確定性、大陸經濟成長放緩、主要經濟體貨幣政策動向不確定、歐洲政經情勢紛擾等不利因素。
觀察2019年以來國內長短率變動，代表短率指標的金融業隔夜拆款利率，即使在農曆年前的資金需求高峰期，仍停留在0.18％上下。長率指標的10年期公債殖利率同樣停滯0.85～0.88％區間，均反應市場資金依舊充裕。
金融業者指出，去年第四季理事會後，央行總裁楊金龍回答提問時指「台灣利率還有空間」，讓市場解讀央行政策利率至2019年底可能出現連14凍，必要時甚至可能反向降息。
(中國時報)
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