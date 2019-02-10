禁售油車大限 業者爭延5年
為推行電動機車，行政院訂出2035年禁賣燃油機車政策，經銷商去年底曾因政策壓力，有意走上街頭，機車龍頭光陽機車執行長柯俊斌直言，燃油機車消失、電動機車普及，可能會讓經銷商少賺約8成。他透露，車輛公會將提案到行政部門，希望2035年的禁售大限，再延5年。
《空氣汙染防制法》去年通過修正案，將機車排放標準加嚴，此外，政府也開出2035年禁賣燃油機車禁令，這些皆被視為是電動機車崛起的重要推力，不過，在燃油機車經銷商眼裡，都像是催命符。
柯俊斌表示，以光陽來說，旗下經銷商平均約有7、8成營收來源是燃油機車維修，收入最多的案例高達單月200萬元，一般通例約為15至60萬元。假如全面剩下電動機車，維修收入銳減，經銷商若找不出有效轉型模式，恐怕活不下去。也因此，車輛公會計畫將向行政院提出建言，將2035年禁售燃油機車的「死期」，再往後延5年，給經銷商多一點喘息空間。
機車公會理事長張慶寶表示，內部正在擬定延後禁售燃油機車期限的政策建議，至少延後5年，不過，最終方向仍是希望政府能保持「油電並行」。
張慶寶認為，綜觀台灣所有城市、鄉鎮的交通環境和體質，以及人民消費水準等條件，還是有很大一部分民眾需要燃油機車，政府推行政策應該要有全面的考量。
機車公會去年底曾召開記者會抗議，行政院拍板空汙防治方案，宣布2035年禁售燃油機車，並未徵求民間意見，也不見與經銷商溝通。
台灣機車近1400萬輛，全台超過2萬間機車行，機車產業上下游每年產值數百億，急著淘汰燃油機車，將會讓數百萬從業人員面臨失業危機。
機車公會表示，第六期環保標準燃油機車排放檢驗標準等於零，應該讓消費者來決定市場，而非以政策強行消滅燃油車。
(中國時報)
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