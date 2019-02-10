綠能成趨勢 機車行轉型難

2019年02月10日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

電動和燃油機車銷量要到達「黃金交叉」，必須先克服經銷商轉型難題！機車公會理事長張慶寶表示，全台有約2萬間機車行，儘管業界皆認同綠能方向，公會也加以輔導，找出轉型模式，但幾百萬從業人員都要順利「接軌」，求得生路，恐怕不是那麼容易。

「電動機車以後最大的問題將是機車通路」，光陽機車執行長柯俊斌坦言，要轉型不是那麼容易；光陽的Ionex系列電動機車比預定時程晚交貨，光陽董事長柯勝峯也曾指出，經銷商的教育訓練比預期中花上更多時間，也是必須加強的問題之一。

政府為了推動電動機車，開出2035年禁賣燃油機車禁令，宏佳騰執行長林東閔認為，相關政策若定案，業者會遵守。至於燃油機車被「消滅」帶來的經銷商危機，以宏佳騰來說，在電動機車這一塊其實已經計畫多年，並不是突然為之，燃油機車部分也不會完全停滯。除了積極開發海外市場外，對於國內經銷商轉型為「油電混合」模式，甚至漸漸「電大於油」，都會有以照顧經銷商為前提的利潤分配。

(中國時報)