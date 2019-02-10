美智庫分析 俄是流氓陸是對手

2019年02月10日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）最近發表報告，稱俄羅斯為流氓（rogue），中國大陸是競爭對手（peer），俄國對美國安全威脅比大陸更直接、更嚴重。美國究竟應繼續包容大陸，抑或防範和對抗大陸？美國的學者專家也在就此進行辯論。

大陸已跳脫地緣經濟

據美國之音（VOA）9日報導，蘭德報告的題目是《俄羅斯是流氓，不是對手；中國是對手，不是流氓》。報告說，俄國是裝備精良的流氓國家，尋求推翻其無望主宰的國際秩序；大陸則是在地緣經濟而非地緣政治中與美競爭世界領導地位。陸方的措施是透過貿易、投資和發展援助等，來施加日益增長的影響力。

報告認為，大陸對美並不構成直接威脅，而是更大的長期挑戰。報告說，在地緣經濟領域，大陸已經擺脫了區域限制，美陸間全球影響力的平衡已開始轉向對陸有利的一面。

陸迅速發展成果驚人

《外交事務》季刊總編輯吉迪恩．羅斯（Gideon Rose）認為，美國是二戰中建立起來的自由國際秩序的領導者，這是自身實力和價值觀的自然結果，「中國人難以用另一種方式對抗它，也不可能從外部完全打敗它」。

羅斯反對川普政府提出的新時代大國競爭的安全框架。他指出，「中國正在迅速發展，獲得了驚人實力，並已贏得一些權利」，美應承認大陸影響力的合法範圍，並放棄在此範圍內的一些利益，這樣就可把大陸帶入現有的國際體系。

喬治城大學外交學院安全研究助理教授梅慧琳則持不同看法。她認為，北京的目標雖有限，但若美國明日給予大陸所要的，讓其武統台灣，讓其稱霸亞洲，那就等於要求美放棄該地區的盟友，最終「美國將不能保護自己」，「那會造成巨大損失，自由國際秩序就會死亡」。

陸美戰爭可能性升高

梅慧琳並警告，陸美爆發有限戰爭的可能性正在升高，她指出「2025年之前，也就是在第一輪（軍事）改革完成之前，不太可能發生衝突，中國可能要推遲到2035年。但如果屆時中國仍想主導印太地區，而美國也要維持在那裡的地位，我想說發生衝突的可能性是30％。」

(中國時報)