不雅照勒索 貝佐斯直指政府單位

2019年02月10日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

全球最大電商亞馬遜創辦人、《華盛頓郵報》老闆貝佐斯，日前公開揭露他遭到與川普總統關係密切的媒體公司恐嚇勒索。一位華郵記者更宣稱，貝佐斯聘請的調查人員懷疑，「政府單位」有可能取得貝氏與小三之間的私密通訊，並洩露給了媒體。

今年年初，貝佐斯與前福斯新聞台女主播羅倫．桑切斯（Lauren Sanchez）的婚外情被八卦雜誌《國家詢問報》曝光，該報刊登了兩人的私密通訊和照片。這件事導致貝佐斯與結縭25年的妻子離婚。貝佐斯隨後僱用私家偵探，調查《國家詢問報》如何取得他與桑切斯互通款曲的資料。

貝佐斯7日透過部落格披露，《國家詢問報》所屬的全美媒體公司（AMI）恐嚇他，要他停止調查，並公開宣稱AMI「從未受政治勢力影響」，否則將公布他的不雅照片。貝佐斯說，他不會屈服於這種勒索，寧願接受其尷尬照片被公開的代價。

《華盛頓郵報》記者弗蘭西亞7日晚在MSNBC財經網節目中更表示，貝佐斯的安全負責人德貝克（Gavin de Becker）懷疑「政府單位」涉入，在取得貝佐斯和桑切斯的私密通訊後，輾轉交由《國家詢問報》曝光。德貝克過去就曾告訴媒體，這整件事的背後具有政治動機。

弗蘭西亞說：「（德貝克）為我們提供了關於這整齣戲幕後一些非常有趣的見解，包括已進行過的調查，他不相信貝佐斯的手機被駭。他認為政府單位可能掌握了他的簡訊。」

貝佐斯於2013年買下《華盛頓郵報》，該報經常對川普進行猛烈抨擊。貝佐斯承認他已被川普視為仇敵。而貝佐斯點名的AMI，該公司董事長兼執行長佩克（David Pecker）與川普的關係密切。

一些媒體認為，AMI或弗蘭西亞所稱的「政府單位」，可能藉暴露貝佐斯的不堪私密照片，來展現對川普的支持，或藉此讓曾多次抨擊川普的《華盛頓郵報》及其老闆蒙羞。而美國政府單位涉入若被證實確有其事，恐將掀起一場風暴。

(中國時報)