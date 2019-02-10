泰王阻撓 公主不選總理了
泰國反對黨「泰愛國黨」8日宣布提名泰王瓦吉拉隆功胞姊烏汶叻公主代表該黨出戰下月24日的總理選舉，震撼政壇。當晚泰王便發表聲明，稱身為王室高階成員，不管用任何形式參與政治，都違背王室傳統且極為不妥。面對泰王阻撓，泰愛國黨昨天發布聲明表示，將遵從泰王命令，取消公主的總理候選人身分。公主參選震撼政壇，但僅一天便戲劇性落幕，堪稱泰國最短命的政治候選人。
泰王在未提前預告下，8日晚上於全國電視發表聲明。稱公主仍然是王室中令人敬重的家族成員，無論以何種形式，讓王室高階成員涉入政治，都違反國家傳統、習俗與文化，是「極為不妥」之舉。此外，他也強調，在法理方面，王室成員地位凌駕於政治之上，必須保持政治中立，無法擔任任何政治職務，因為會違反憲法精神，以及君主立憲制下民主制度的傳統。
泰愛國黨在泰王發表聲明後，翌日發聲明指，會遵從王室命令，效忠國王及所有王室成員。按選委會規定、選舉法及憲法履行義務，尊重君主制的傳統。
烏汶叻8日宣布參選，不僅打破1932年君主立憲以來王室不參政的傳統，更代表親流亡總理戴克辛的泰愛國黨出征，跌破許多人的眼鏡。但不到12小時，泰王便發布聲明阻親姊參選。但泰王在聲明中嘗試緩化事件的衝擊，不但指出胞姊已放棄王室頭銜，也讚揚公主長期以來仍代表王室從事御務工作。
烏汶叻則在IG感謝泰國人對她的愛和支持，但未針對泰王聲明以及個人從政前景發表任何看法。
(中國時報)
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