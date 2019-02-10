美可能延長3月1日談判大限
白宮8日公布下周與陸方舉行新一輪經貿磋商的美國貿易代表團成員名單。陸美去年12月初同意貿易戰休兵90天，目前雙方正努力在3月1日前達成協議，以避免美國進一步提高關稅。美國商業新聞CNBC電視台則援引白宮消息人士報導稱，美方有可能會延長3月1日的談判大限。
據《美國之音》（VOA）9日報導，CNBC電視台記者卡弗斯（Eamon Javers）8日說，白宮官員告訴他，川普總統雖然不會在3月1日前與大陸國家主席習近平會面，但兩人會通電話。這位高級官員表示：「我不知道在截止日期3月1日前會發生什麼。現在它還是有效的，但這是現在。它有可能會在電話交流後改變。」該官員說，若美國認為雙方的談判取得了重大進展，有可能會延長這一大限。
白宮8日宣布，美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽將前往北京，參加14至15日的部長級高階會談。由副貿易代表格瑞斯領軍的副部長級會談，將於11日展開，其中農業部、能源部和商務部官員也會參與。甫獲川普提名為世界銀行總裁的財政部次長馬爾帕斯也在其中。
下周在北京的貿易會談，美方談判代表準備敦促大陸改革對待美國企業智慧財產的方式。白宮官員表示，準備工作正在進行中，會談的焦點將繼續放在敦促北京進行結構改革。
全球政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國項目主任何邁珂（Michael Hirson）也認為，3月1日美陸貿易談判大限可能會延長。他說，大陸可能不會為了讓美國同意達成一項全面協議，而在談判時做出足夠的讓步，但川普總統也很可能不太願意在現階段堅持提升關稅稅率的舉措。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。