美可能延長3月1日談判大限

2019年02月10日 04:10 中國時報 王嘉源 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

白宮8日公布下周與陸方舉行新一輪經貿磋商的美國貿易代表團成員名單。陸美去年12月初同意貿易戰休兵90天，目前雙方正努力在3月1日前達成協議，以避免美國進一步提高關稅。美國商業新聞CNBC電視台則援引白宮消息人士報導稱，美方有可能會延長3月1日的談判大限。

據《美國之音》（VOA）9日報導，CNBC電視台記者卡弗斯（Eamon Javers）8日說，白宮官員告訴他，川普總統雖然不會在3月1日前與大陸國家主席習近平會面，但兩人會通電話。這位高級官員表示：「我不知道在截止日期3月1日前會發生什麼。現在它還是有效的，但這是現在。它有可能會在電話交流後改變。」該官員說，若美國認為雙方的談判取得了重大進展，有可能會延長這一大限。

白宮8日宣布，美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽將前往北京，參加14至15日的部長級高階會談。由副貿易代表格瑞斯領軍的副部長級會談，將於11日展開，其中農業部、能源部和商務部官員也會參與。甫獲川普提名為世界銀行總裁的財政部次長馬爾帕斯也在其中。

下周在北京的貿易會談，美方談判代表準備敦促大陸改革對待美國企業智慧財產的方式。白宮官員表示，準備工作正在進行中，會談的焦點將繼續放在敦促北京進行結構改革。

全球政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國項目主任何邁珂（Michael Hirson）也認為，3月1日美陸貿易談判大限可能會延長。他說，大陸可能不會為了讓美國同意達成一項全面協議，而在談判時做出足夠的讓步，但川普總統也很可能不太願意在現階段堅持提升關稅稅率的舉措。

(中國時報)