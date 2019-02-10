軍售無法助台減少威脅

2019年02月10日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

11日起於北京展開的陸美貿易談判對雙方停戰至關重要。有美國專家認為，陸美關係目前最令人擔憂的是雙方或至少有一方沒有修復關係的真正意願；尤以美國政府未必有興趣解決雙方問題。美方可能判斷，讓問題惡化並在政治上利用這些問題對他們更有利。

《美國之音》報導，德州大學奧斯汀分校中國公共政策中心創始執行主任方大為（David Firestein）表示，陸美除了貿易爭端外，雙邊關係中還有大量不對稱的問題，但他擔心美國政府未必有興趣解決。

而美陸關係上始終敏感的「台灣問題」，近來美國朝野不少聲音指美國應該強化與台灣的關係，回應北京對台打壓。甚至有人認為，美國正在改變對台政策。對此，方大為稱「我不認為，與以往相比，台灣問題在根本上發生了重大變化」。

「的確有一個《台灣旅行法》，但是它沒有改變實際動態。它不是無關緊要但是一種象徵性的姿態，並沒有從根本上改變政策本身，也沒有改變總統在制定和實施該政策方面的作用。」方大為指出，美國在台灣問題上的整體動態，有高度一致性和連續性。

方大為也不擔心陸美間會因台灣問題而爆發一場「熱戰」，因為眼下存在相當穩定的平衡。不過他擔心的是台灣的安全環境每況愈下，海峽兩岸軍力的不對稱，很可能成為兩岸關係中的不穩定因素。

不過，這位前美國外交官強調，美國對台軍售無助於台灣擺脫與大陸的安全困境。他說自從制訂《台灣關係法》及採取現有政策以來，過去40年間不管美國向台灣出售多少軍備，都無法使台灣擺脫大陸造成的安全難題，因為大陸總會加倍的做。唯一解決辦法是減少威脅來源，如果美國一味對台提供更多軍備，會使台灣陷入一場絕不會贏的軍備競賽。

(中國時報)