川普讚金正恩駕「經濟火箭」
美國總統川普8日透過推特宣布，他與北韓領導人金正恩的第2次峰會確定於本月27、28日在越南河內舉行。同時他也大讚，北韓在「小火箭人」金正恩的領導下，即將成為快速起飛的「經濟火箭」。
川普稱，「我方代表剛離開北韓，結束一場收穫滿滿的會談，也商定了與金正恩舉行二次峰會的時間與日期。峰會將在2月27日與28日在越南河內舉行。我很期待見到金委員長並推動和平發展！」
川普隨後又發文稱，「在金正恩的領導下，北韓將成為經濟強國。他可能讓某些人感到驚訝，但我一點都不意外，因為我早就認識他、完全清楚他有多能幹。北韓將成為另外一種火箭─經濟火箭！」
據韓聯社報導，美方原本屬意在峴港會晤，但北韓傾向河內。美國國務院北韓問題特使比根（Stephen Biegun）6日訪問平壤，雙方最後商定在河內會晤。
儘管自去年6月新加坡的川金首會後，北韓無核化並無明顯進展，美朝雙方似乎對無核化落實方式也缺乏共識，但川普顯然急於在外交上有所突破，以緩解近來在國內重大議題不斷碰壁、國會加緊進行「通俄門」調查的窘境。
(中國時報)
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