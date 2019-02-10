凌晨瓦斯氣爆 炸開陽台鐵窗

2019年02月10日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

氣爆現場的屋內隔間全部傾倒，牆面、梁柱也出現龜裂，一片凌亂。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區新海路某公寓5樓9日凌晨發生瓦斯氣爆，造成該戶3人及其他樓層住戶2人受傷，其中5樓李姓女子傷勢較重，全身13％的1到3度灼傷，仍在加護病房插管中。因5樓住戶均為瘖啞人士，警消一度懷疑係李女引爆瓦斯自殺，但勘驗後亦不排除是瓦斯漏氣導致。

4名住戶 皆為瘖啞

9日凌晨2時20分，新海路巷內突然一聲轟天巨響，地面晃動，某公寓5樓陽台的鐵窗被炸開，屋內噴出大量家具、雜物，散落在街道，周遭住戶全被驚醒，匆忙奔出查看，見現場一片狼藉，急向警消報案。

救護人員將5樓39歲李女及28、23歲的林姓兄弟送醫，3人雖受傷但意識清醒，唯李女傷勢較重；另3、4樓2名男子遭玻璃割傷，所幸5人均無生命危險，目前除李女外，其餘皆已出院。

警消調查，5樓為60歲的楊姓女子與2名兒子同住，以資源回收為業，2年前李女離家投靠楊女，平日與楊女同睡，4人均為瘖啞人士。

據悉，救護人員因筆詢李女事發原因，李女寫出「自殺」2字，警消一度懷疑係李引爆瓦斯自殺，但火調人員從尋獲的瓦斯鋼瓶發現，鋼瓶氣閥仍連接瓦斯管，由於企圖引爆瓦斯通常會將管線拆下以釋放大量瓦斯，對李女所寫「自殺」的含意，不敢妄下定論。

手寫自殺 警方存疑

楊女表示，事發前她和二兒子在樓下整理資源回收物，之後二兒子說要上樓洗澡，不久就發生爆炸；大兒子則向警方表示，當時他在睡覺，家中無人抽菸，不知為何氣爆。

由於李女仍在插管，暫無法接受詢問，故火調及鑑識人員先針對現場跡證進行調查，究竟是自殺還是瓦斯漏氣導致意外，仍待進一步釐清。

新北市長侯友宜昨至醫院探視傷者，表示除提供急難救助金外，另安排飯店安置。至於受波及的住戶，經工務局結構技師進場鑑定房屋結構，初步判定並無立即危險。

(中國時報)