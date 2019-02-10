鐵門震到變形 年初五驚魂夜

2019年02月10日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市板橋區新海路9日瓦斯氣爆，附近住戶憶起事發當下，只聽見一聲巨響，接著玻璃碎裂，房子劇烈搖晃，屋外尖叫聲四起，還有一家5口被困在陽台待援，「大年初五怎變驚魂夜？」

因氣爆威力波及附近住宅，不少房東聞訊連夜趕回確認房客安危及房屋狀況，卻因適逢春節連假又事發半夜，有房東按電鈴卻無人應門，電話也聯絡不上，擔心房客受傷，央請警察、里長破門，確認房客一家返鄉過節，結束一場虛驚。

莊姓住戶說，當時準備回房睡覺，突聽見對面傳來巨響，一瞬間門窗玻璃被震破，碎片四濺，窗戶窗台支架變形扭曲，家人全嚇醒，想摸黑下樓查看，發現鐵門嚴重變形打不開，一家5口受困陽台，隔著鐵窗向外呼救。

新海里長蔡慶發說，楊女家中堆滿紙類瓶罐、家用電器等回收物，氣爆時各種垃圾及玻璃碎片從5樓被炸出屋外，散落巷弄，甚至噴飛進別人家，楊女房屋被炸成廢墟，環保局及區公所連夜出動大型機具，直到早上11時才大致清理乾淨，他將協助里民追究後續的賠償責任。

(中國時報)