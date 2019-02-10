鐵門震到變形 年初五驚魂夜
新北市板橋區新海路9日瓦斯氣爆，附近住戶憶起事發當下，只聽見一聲巨響，接著玻璃碎裂，房子劇烈搖晃，屋外尖叫聲四起，還有一家5口被困在陽台待援，「大年初五怎變驚魂夜？」
因氣爆威力波及附近住宅，不少房東聞訊連夜趕回確認房客安危及房屋狀況，卻因適逢春節連假又事發半夜，有房東按電鈴卻無人應門，電話也聯絡不上，擔心房客受傷，央請警察、里長破門，確認房客一家返鄉過節，結束一場虛驚。
莊姓住戶說，當時準備回房睡覺，突聽見對面傳來巨響，一瞬間門窗玻璃被震破，碎片四濺，窗戶窗台支架變形扭曲，家人全嚇醒，想摸黑下樓查看，發現鐵門嚴重變形打不開，一家5口受困陽台，隔著鐵窗向外呼救。
新海里長蔡慶發說，楊女家中堆滿紙類瓶罐、家用電器等回收物，氣爆時各種垃圾及玻璃碎片從5樓被炸出屋外，散落巷弄，甚至噴飛進別人家，楊女房屋被炸成廢墟，環保局及區公所連夜出動大型機具，直到早上11時才大致清理乾淨，他將協助里民追究後續的賠償責任。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。