扮恐龍遇襲 女學生換夜市續表演
台南市高一女學生為賺取學費，穿起恐龍裝在街頭表演，8日她到大東夜市表演時，竟遭人毆打致鼻子濺血，她將染血的口罩上傳網路，引起台南市長黃偉哲關心，警方找到她時，她卻怕85歲的阿公擔心，不願提告，但警方仍追查施暴者。
這名16歲少女與領生活津貼的阿公相依為命，她因阿公身體不好，去年起穿上恐龍裝，以「奇寶恐龍」的名號，在南市街頭表演賺學費，並在網路成立粉絲團，分享表演時的點滴，曾透露去年遭人毆打，不少網友為她加油打氣。
她8日在大東夜市表演，再遭人毆打至鼻樑濺血，她表示，因穿著笨重的恐龍裝，沒看見施暴者，周遭民眾也沒看見，只好自己吞下委屈。網友除為她打氣，提醒她注意人身安全，還肉搜出疑似動手的男子。黃偉哲9日與少女見面，得知她常作社會公益，還是流浪狗認養志工，除鼓勵她不要因單一事件對社會失去信心，並指示警方介入調查，社會局提供協助。
警方表示，被害少女9日已向警方說明，但她怕阿公擔心，堅持不提告，也不願曝光。警方調閱監視器並未發現毆人者，但從網友肉搜資料，已聯繫疑似動手的男子，該男子向警方喊冤，自稱8日沒去大東夜市，近日會到案說明。
少女昨晚到武聖夜市表演，民眾受她自食其力賺學費的故事感動，熱情捧場，黃偉哲也到場投入100元到樂捐箱，表達支持，並在觀賞表演後離去。
(中國時報)
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