鑽過欄杆縫 1歲半女娃墜溪亡
年假出遊傳憾事！彰化一名1歲4個月大的女童，大年初四（8日）隨家人到台中谷關風景區旅遊，和家人在飯店頂樓觀景平台遊玩時，不慎穿過平台的鐵欄杆縫隙，墜落深度約7層樓高的大甲溪河床，送醫不治，家屬質疑欄杆設計不當，檢警將調查釐清。
台中市消防局8日傍晚接獲謝姓女子報案，指稱女兒於飯店觀景台玩耍，不慎從欄杆縫隙掉落大甲溪河床。救護人員發現女童頭部有外傷、意識模糊，送醫急救；家屬趕到醫院，在急診室外哭成一團，跪求上天保佑。但女童因頭顱骨折、血胸，醫院搶救2小時仍不治。
女童墜溪的觀景平台位於飯店頂樓，家屬向警方表示，當時親友們在平台看風景，女童在身邊遊玩，一轉眼離開視線，整個人穿過欄杆縫隙，掉下溪谷根本來不及阻止。
警方調查，鐵欄杆高度100公分，寬度20公分，女童與7、8名家人到谷關旅遊，一行人入住飯店後，到觀景平台看風景；剛學會走路的女童身軀小於縫隙，穿過欄杆後掉落溪谷喪命。
檢察官昨相驗女童遺體，家屬對女童墜溪喪命無法接受，質疑欄杆縫隙過大、設計不當，檢警將了解欄杆是否按照法規施作，調查釐清業者是否有疏失。台中市觀旅局說，將在11日會同都發局等單位前往現場會勘。
(中國時報)
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