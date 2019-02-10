女童母痛罵人渣 父回文反嗆

2019年02月10日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

發生於上月的高雄3歲女童遭洗車噴槍奪命，女童鄺姓父親獲交保，女童母親曾於臉書發文，盼網友「勿起底或私刑一個愛小孩的父親」，但她8日態度大翻轉，再發千餘字長文控訴鄺是「人渣」，鄺男也回文反擊，夫妻徹底撕破臉。

檢方指出，對於女童母親發文控訴鄺男，則不便評論。

女童母親PO文指出，女童解剖時鄺男沒來，選塔位時打給他才來，來之前卻只問「有沒有記者跟著」；上車後還當著她的面向禮儀公司抱怨，加油站沒標示清楚，認為加油站有疏失。

女童母親罵鄺不敢面對、承認錯誤，任憑她跟家人被媒體跟拍，到了女兒的告別式，鄺還是沒出現，「他就是怕了」。她希望檢調早日把罪人定罪監視畫面公開，為女兒討回公道。

她也責怪自己，當初懷孕時，曾想著自己養就好，分手才不到2個月，鄺竟又結交女友，鄺後來回頭，當時她認為孩子需要有爸爸，心軟而重新接受他，現在卻後悔因自己的相信與良善，害死孩子。

面對女童母親批評，鄺私訊回應：「整件事情交由司法處理，還我清白，但如果你繼續對我和家人的不實指控及辱罵，你已觸犯好幾條刑法，你自己審慎處理吧」。

(中國時報)