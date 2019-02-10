高雄鴨肉珍分家判決 兄弟各有勝負

2019年02月10日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄老字號美食「鴨肉珍」，創辦人吳登珍、吳龍男兄弟不和分家，為爭奪新樂街起家厝對簿公堂，一、二審判決雙方各有勝負，全案上訴最高法院審理中。

吳登珍與弟弟吳龍男分家後，吳登珍將店搬到五福路，吳龍男及子女則在富野路另開新店「鴨肉本」，成為高雄市長韓國瑜愛吃的店，甚至被選為市長就職餐會的菜色。

判決指出，82歲吳登珍是吳家老三，在鹽埕區以推車賣陽春麵起家，當兵時將麵攤交給二哥吳登有經營。1960年吳登珍退伍後，在哥哥麵攤旁騎樓開起鴨肉攤賣鴨肉、冬粉，老四吳龍男則到鴨肉攤幫忙。

2016年10月，吳登珍因發現吳龍男兒子收錢時暗槓款項，兄弟倆鬧翻，吳龍男先寄存證信函給吳登珍，指新樂街房屋是他的，要三哥將生財器具及原料搬走；但吳登珍不甘示弱，提告要求四弟還他房子。

一審時弟媳證稱吳家三兄弟長期共同經營鴨肉珍及麵攤，吳登珍掌管2攤財務，以2攤營收輪流為3兄弟購置房產，之後兩兄弟與吳登有分家，改由兩兄弟共同經營鴨肉珍，分家時房子在誰名下就是誰的，判吳登珍敗訴。

二審認為弟媳說詞矛盾，採信吳登珍主張弟弟是他雇用、房屋借名登記給弟弟，改判吳登珍勝訴，究竟吳家兄弟誰擁有新樂街的起家厝，將由最高法院判定。

(中國時報)