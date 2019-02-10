台中福滿迎豬 閃耀文心公園

2019年02月10日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

中台灣元宵燈會中4米高的「指揮家Mr朱」主題燈。（陳世宗翻攝）

2019中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，將於2月16至24日在台中文心森林公園盛大展開！市府以象徵經濟起飛的主燈「御天飛行豬」為首，結合人文特色、產業特色、熱門景點等元素；搭配大面積光環境及賞燈光廊，打造兼具金豬年特色與台中意象的元宵盛會。

串聯青森縣 送睡魔小提燈

中台灣元宵燈會為中部地區元宵節盛會之一，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年！除象徵經濟起飛主燈「御天飛行豬」外，還有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈，1座日本睡魔扇形花燈；搭配大面積光環境及賞燈光廊，點亮文心森林公園夜空。

新聞局指出，民眾最關切的小提燈，以今年主燈樣貌打造，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬嘴巴與翅膀會擺動；將在燈會首四日2月16日至19日，每晚6時於活動現場分二處發放（文心／向上路口及惠文／大墩七街路口）免費發送給民眾，送完為止。

台中友好城市日本青森縣自去年開始，贈送扇型睡魔花燈參加中台灣元宵燈會展出，元宵節當晚來賞燈的朋友，有機會排到友好城市日青森縣平川市贈送限量睡魔小提燈。

觀光旅遊局說，「福滿迎豬」主燈秀，將於燈會期間每晚7點至10點整點開演，每場次約5分鐘；主燈秀結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，以雷射特效搭配客製化主題曲兼具視覺、聽覺饗宴。

魔幻主燈秀 視聽覺雙饗宴

除了豐富燈組及光環境之外，文心森林公園圓滿戶外劇場將會在2月16日開幕晚會及2月19日元宵晚會當天，邀請日本長野縣駒根市、千曲市、青森縣平川市傳統表演團體前來演出；並且邀請知名歌手蕭煌奇、鼓鼓呂思緯、茄子蛋、許富凱、文慧如、林喬安、Karencici等知名藝人盛大演出，為中台灣燈會帶起一波波高潮。

主辦單位為掌握賞燈民眾回饋意見，特備有精美小禮，活動期間只要到「問卷填寫處」填寫問卷，即可獲得可愛精美小豬撲滿；讓民眾在豬年拿著懷舊小豬撲滿一起來豬年大發，小豬撲滿數量有限送完為止。（台中市政府新聞局廣告）

(中國時報)