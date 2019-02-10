台灣燈會玩創意 打造光之南國

2019年02月10日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019年台灣燈會邁入第30周年，也是首次在屏東舉辦，屏東縣政府與交通部觀光局導入創新、科技的元素，融入在地特色文化設計，在東港大鵬灣國家風景區打造出廣闊的海洋灣域燈區，東港鎮則是結合了漁港以及宗教文化的小鎮燈區，而屏東市萬年溪的綵燈節河岸燈區，也讓屏東成為璀璨的光之南國。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會不僅首次移師國境之南，更是頭一次在國家風景區舉辦，連主燈、主視覺都跳脫往年配合傳統生肖年的設計。主視覺還邀請金馬獎頒獎典禮名設計師方序中操刀，以象徵「海洋、大地、人」藍、綠、紅三色為主體，運用無限循環符號「莫比烏斯環」強調生生不息，帶來嶄新氣象。

台灣燈會從2月19日到3月3日共為期13天，在大鵬灣國家風景區、東港鎮、屏東市萬年溪畔和眷村規畫3大燈區，陸域面積逾42公頃，海域面積達200公頃。

大鵬灣燈區以主題樂園式燈會為主軸，有農業海洋燈區、客家燈區、原住民燈區、綠能環保燈區、藝術燈區，另外有全民攜手製作的競賽花燈及317個社區關懷據點手作的萬歲光廊等，結合屏東傳統文化工藝，再加上科技互動創意，融入綠能、環保永續概念，營造好吃、好玩、好看的歡樂party氣氛。

燈會期間為了給遊客賞燈之餘，能夠有有賓至如歸的感受，縣府團隊除在園區規畫15處定點式服務台，並引進50台賽格威、成立行動服務車隊，將服務化被動為主動，期盼透過高度機動性，再加上精通7國語言的志工團隊，提供民眾諮詢、動線指引及燈區介紹等服務，讓遊客需求能快速獲得解決。（屏東縣政府廣告）

(中國時報)