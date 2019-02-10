竹縣慶元宵 小豬提燈大放送
為迎接新春豬年並配合新埔元宵活動，新竹縣政府特別製作3000個「豬事大吉」小提燈，造型可愛討喜，將在23、24日新埔客家大戲、花燈踩街活動，提供現場有加入縣府3個臉書粉絲團的民眾免費兌換。
縣長楊文科表示，提燈設計融入客家花布意象、縣花茶花作為2019新年元宵小提燈創意發想，並取其「豬」的諧音（諸），象徵新的一年諸事皆順暢、諸事皆興旺的意義。
本次提燈特別多了一項巧思，除了提燈主要的大豬之外，還特別增加了1隻小豬隨侍在旁，響應縣府鼓勵鄉親多生育的計畫，象徵好運連連、豬玉滿堂、豬凡順遂的一整年即將展開。歡迎大家一起來索取可愛的小提燈。
23日傍晚，將邀請客家榮興採茶戲團，到新埔藝文廣場演出《丈母娘看婿郎》戲碼，24日晚上則是新埔一年一度的天穿日巨燈踩街秀，踩街陣仗將從新埔國中啟程。
民眾欲索取小提燈，可於23日下午5點30分於新埔鎮藝文廣場，隔天同一時間在新埔鎮新埔國中，預計2天發放3000個，只要加入臉書「台灣好行新竹獅山線」、「新竹縣ing」、「竹縣好好玩」、新竹縣政府官方LINE帳號，完成上述任何1項，即可兌換「豬事大吉」小提燈1個，數量有限，送完為止。
(中國時報)
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