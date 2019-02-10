南投沙很大 4D光雕超視覺
南投國際沙雕藝術文化園區，年年都有新創意！2019年翻新詮釋以「神話沙城．夢想時空」為主題；透過故事劇情串聯打造7大主題區80座特色沙雕作品，規模為歷年之最。加上水霧、光雕、沙雕、音樂的4D呈現，充滿奇幻超視覺。
縣長林明溱表示，縣府熱情邀請國人到南投走春，看沙雕、賞花燈、嘗美食度過一個繽紛浪漫的春節假期。
林明溱指出，氣勢磅薄沙雕作品，讓遊客得以漫遊在光與黃金溪沙交織出的視覺樂園中。為吸引觀光人潮，沙雕園區全面換展完成，首次在展區規畫大型互動迷宮，及歷屆最高高度超過6公尺主雕作品，相當有看頭。
除沙雕本身新巧思與設計，更特別將4D元素融入展覽中；透過有水霧體驗、隨場景變換的震撼與音樂，使展覽更生動有趣。
林明溱說，南投燈會期間，加入精采奪目炫麗燈光秀及壓軸光雕動畫光影呈現；透過光與沙的對話，全面刺激民眾的五官感受，絕對讓民眾顛覆以往對沙雕的印象。
今年為讓靜態沙雕現動態效果，除劇情式設計讓民眾有如親身經歷冒險故事臨場感，也結合LED科技，將燈光嵌入沙雕中；讓作品更活靈活現，園區內也貼心設置親子休憩區。讓大朋友可在旁休息，小朋友在沙池盡興玩耍，作出屬於自己的作品。
(中國時報)
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