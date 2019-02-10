有愛大聲說 來桃園幸福放閃

2019年02月10日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

2月12日至24日登場的桃園燈會，4大燈區沿線約10公里，堪稱「全台最長水岸燈會」，以童話為主題，甫以各式光環、燈串，溪水伴隨繽紛的燈飾，讓夜晚的南崁溪持續閃耀，打造成城市光廊，市府更結合時下最夯網美拍照風潮，推出互動燈組，讓遊客化身童話人物，一同置身璀璨燈組中。

桃園燈會分布在桃園三民運動公園、汴洲之美橋、龜山星月橋和蘆竹竹夢橋，4大燈區有多達47組花燈，觀旅局巧心採用多種工法展現多元燈飾工藝，青溪橋下的水面還以數位光球結合電腦技術，透過色彩變化將南崁溪渲染成美麗銀河，更採用電腦燈及圓型片，將逗趣可愛元素投射在天幕上，讓天幕充滿魔幻氛圍。

除了特色花燈，觀旅局更結合時下最夯的網美拍照，特別設計13組互動燈組，讓遊客可以搭乘魔毯、借位拍照摩擦神燈、踩踏發電點亮燈飾等，還能成為棒球員及高爾夫選手，體驗「桃園之光」的運動魅力，透過互動體驗，讓大家來到燈會不再只是欣賞花燈，更可以化身童話人物置身花燈之中，和親朋好友留下精采的照片和珍貴的回憶。

燈會期間逢西洋情人節，三民主燈區也設有多組應景花燈，像是大型粉紅色信封裝置藝術、以10個大型鑽戒造型串聯的粉色廊道、還有滿溢「I Love You」字樣和情侶圖樣的光牆等，營造浪漫空間，讓展區洋溢濃郁幸福感，歡迎大家2月12日起，白天遊桃園、晚上賞燈會，進入桃園獨有的童話世界。

(中國時報)