粉紅台8線 中橫櫻花盛開
花蓮台8線沿線近日櫻花盛開，「粉紅台8線」再現！另外，花蓮壽豐樹湖櫻花區3萬株櫻花目前開花4成，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，預計元宵節前後，櫻花就會大開。
元宵節前後櫻花會大開
春節假期進入尾聲，氣溫較低冷，台8線中橫公路近日來櫻花盛開。公路總局在太魯閣工務段種植3000多棵山櫻花，自太魯閣閣口起至天祥、西寶、洛韶、慈恩關原沿線，緋寒櫻、八重櫻綻放粉紅、桃紅櫻花整齊排列公路兩旁。
太魯閣工務段長張宇博指出，2月是櫻花盛開期，雖今年暖冬整體花期延後，高海拔的公路櫻花率先盛開，推測花期逐步向下蔓延，天祥、文山溫泉沿途也有逾百株櫻花，但花期僅2至3周，提醒民眾把握花期，收藏限量初春美景。
相較山上櫻花盛開，位在山下的壽豐鄉樹湖社區，居民只有300餘人，居民自發成立樹湖愛鄉協進會，成員10多年前雙手打造的近3萬株的樹區櫻花區，除了台灣山櫻花、八重櫻，還可以看得到日本富士櫻與吉野櫻。
上山賞花避開起霧時段
理事長楊國卿說，近年來受到暖冬影響，樹湖櫻花季2月開始陸續綻放，有時3月還能看到櫻花，今年同樣受到暖冬影響，目前山下櫻花開花約4成，海拔較高的山區內開花率達到8成，建議有意上山的民眾可在中午前上山，避開起霧時間。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。