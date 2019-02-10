粉紅台8線 中橫櫻花盛開

2019年02月10日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮台8線沿線近日櫻花盛開，「粉紅台8線」再現！另外，花蓮壽豐樹湖櫻花區3萬株櫻花目前開花4成，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，預計元宵節前後，櫻花就會大開。

元宵節前後櫻花會大開

春節假期進入尾聲，氣溫較低冷，台8線中橫公路近日來櫻花盛開。公路總局在太魯閣工務段種植3000多棵山櫻花，自太魯閣閣口起至天祥、西寶、洛韶、慈恩關原沿線，緋寒櫻、八重櫻綻放粉紅、桃紅櫻花整齊排列公路兩旁。

太魯閣工務段長張宇博指出，2月是櫻花盛開期，雖今年暖冬整體花期延後，高海拔的公路櫻花率先盛開，推測花期逐步向下蔓延，天祥、文山溫泉沿途也有逾百株櫻花，但花期僅2至3周，提醒民眾把握花期，收藏限量初春美景。

相較山上櫻花盛開，位在山下的壽豐鄉樹湖社區，居民只有300餘人，居民自發成立樹湖愛鄉協進會，成員10多年前雙手打造的近3萬株的樹區櫻花區，除了台灣山櫻花、八重櫻，還可以看得到日本富士櫻與吉野櫻。

上山賞花避開起霧時段

理事長楊國卿說，近年來受到暖冬影響，樹湖櫻花季2月開始陸續綻放，有時3月還能看到櫻花，今年同樣受到暖冬影響，目前山下櫻花開花約4成，海拔較高的山區內開花率達到8成，建議有意上山的民眾可在中午前上山，避開起霧時間。

(中國時報)