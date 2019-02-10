石虎田顧生態 碎米開創商機
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
為保護苗栗縣珍貴石虎，林務局、石虎研究團隊、苗栗縣自然生態學會等單位合作，輔導苗栗縣通霄鎮楓樹里農民以不灑農藥等友善農法耕種「石虎田」，為石虎打造無毒棲地。另，苗栗縣自然生態保育學會成員更結合在地烘焙業者，將淘汰碎米研發餅乾點心，開創多元商機，減少農民虧損。
打造無毒動物棲地
苗栗縣自然生態保育學會成員黃日春表示，石虎生活在淺山森林，農田也是重要的活動範圍，為保育石虎，農民以友善無毒方式耕種「石虎田」，吸引鳥類、老鼠等覓食，「雖然石虎不吃米，這樣的田卻是為保育石虎而耕種。」為瀕臨絕種的石虎提供安全的獵食環境。
商品提撥石虎基金
而石虎不但因此時常出沒，更曾出現白鼻心、鼬獾、野兔、麝香貓、食蟹蒙等蹤影，居民都相當興奮，證實無毒耕種保育物種的成效，並在石虎田規畫無具野炊、插秧、割稻等農事體驗，向遊客宣導友善環境等保育觀念。
然石虎田的稻子收割後碎米比例高，且賣相不佳，因此黃日春夫婦便結合在地烘焙業者，將碎米加工製成石虎餅、煎餅、堅果棒等餅乾點心，除減少農民損失外，更開創新商機，達糧食零浪費的友善環境之舉，盼能吸引更多農民響應無毒耕種行列，擴展野生物種棲地。
她說明，銷售金額的3％皆提撥作為石虎基金，補償雞被石虎吃掉養雞戶損失，或幫忙修繕雞舍，藉以減少養雞戶損失，促進石虎與人的和諧關係。
(中國時報)
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