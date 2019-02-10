花博故宮花蝶館 秀科技美學

2019年02月10日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「圖成百駿-古畫動漫」，展現古代長卷獨特意境，感受百匹駿馬馳騁草原之美。

花蝶館以立體光雕技術，投映至實物大小白馬雕塑上，呈現馬匹千變萬化色澤。

台中花博已吸引逾450萬人次參觀！后里馬場園區故宮花蝶館除展示故宮國寶級文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」外，也運用科技動畫，以台中當地花、馬主題特色，打造美學體驗場域。觀旅局長林筱淇說，透過歷史時空瞭解馬場演進風華，感受人文與數位全新感官體驗。

人文數位全新體驗

觀旅局表示，翠玉白菜是故宮超人氣國寶級文物，也是農產生態性文物，不僅和花博主題契合，更符合台灣農業意涵；透過翠玉白菜，讓遊客連結土地、農業的生命之源，也讓台灣之美，藉由花博被世界看見。

花蝶館不僅展示「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，更運用文化藝術結合科技詮釋手法；以台中當地之花、馬主題特色，將典藏重要文物轉化為新媒體藝術，打造全新沉浸式美學體驗場域，呼應后里馬場園區生態、自然共生概念。

觀旅局指出，展覽並力邀香港城市大學共同展出，以「百駿變」數位投影動畫呈現郎世寧〈百駿圖〉中毛色各異百匹駿馬，以立體光雕技術，投映至實物大小的白馬雕塑上，呈現馬匹千變萬化色澤；藉由黑色鏡面牆壁投射出人與馬共同悠遊穿梭於森林的樣貌。

感受百馬馳騁草原

館內另一亮點「圖成百駿-古畫動漫」，運用無接縫融接技術，將動畫組成巨型長卷動畫光牆，展現古代長卷獨特的意境，感受百匹駿馬馳騁草原之美。

(中國時報)