花博故宮花蝶館 秀科技美學
「圖成百駿-古畫動漫」，展現古代長卷獨特意境，感受百匹駿馬馳騁草原之美。
花蝶館以立體光雕技術，投映至實物大小白馬雕塑上，呈現馬匹千變萬化色澤。
台中花博已吸引逾450萬人次參觀！后里馬場園區故宮花蝶館除展示故宮國寶級文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」外，也運用科技動畫，以台中當地花、馬主題特色，打造美學體驗場域。觀旅局長林筱淇說，透過歷史時空瞭解馬場演進風華，感受人文與數位全新感官體驗。
人文數位全新體驗
觀旅局表示，翠玉白菜是故宮超人氣國寶級文物，也是農產生態性文物，不僅和花博主題契合，更符合台灣農業意涵；透過翠玉白菜，讓遊客連結土地、農業的生命之源，也讓台灣之美，藉由花博被世界看見。
花蝶館不僅展示「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，更運用文化藝術結合科技詮釋手法；以台中當地之花、馬主題特色，將典藏重要文物轉化為新媒體藝術，打造全新沉浸式美學體驗場域，呼應后里馬場園區生態、自然共生概念。
觀旅局指出，展覽並力邀香港城市大學共同展出，以「百駿變」數位投影動畫呈現郎世寧〈百駿圖〉中毛色各異百匹駿馬，以立體光雕技術，投映至實物大小的白馬雕塑上，呈現馬匹千變萬化色澤；藉由黑色鏡面牆壁投射出人與馬共同悠遊穿梭於森林的樣貌。
感受百馬馳騁草原
館內另一亮點「圖成百駿-古畫動漫」，運用無接縫融接技術，將動畫組成巨型長卷動畫光牆，展現古代長卷獨特的意境，感受百匹駿馬馳騁草原之美。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。