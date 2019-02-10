大福興宮拋繡球 猜拳搶姻緣

2019年02月10日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2位男士同時搶到繡球，猜拳爭姻緣，結果左邊的許先生猜贏。（廖素慧攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟9日首辦拋繡球活動，有約200餘名未婚男女參加，姊弟檔、兄弟檔都上場搶姻緣，期待金豬年能脫單、招到桃花運，場面熱鬧、喜氣，有3位男子都搶到繡球，誰都不想放手，決定3人公平競爭。

西洋情人節將到，牽手有緣人歡度情人節是開春一大樂事。嘉義市大福興宮9日辦「拋繡球來幸福」活動，有212名男女報名，男性180人、女性32人，接到繡球覓得有緣人的機會難得，男性頭戴可愛的紅豬帽子招喜氣，女性在台上一拋出繡球，男士們紛紛伸手爭搶。

2男搶繡球 誰都不放手

第1個搶頭香拋繡球的莊小姐，從事婚顧工作，有2名男子同時抓到繡球，不願放手，最後猜拳取決，由從事技術員工作的許先生猜贏，他坦言，接繡球活動滿好玩的，猜拳時有點緊張；他們都認為藉此機會多認識異性朋友，有機會可以進一步交往。

姻緣天註定 努力贏芳心

在國小任職的侯小姐與弟弟都未婚，2人一同參加，侯小姐拋繡球，由退伍軍人、任職嘉義市環保局清潔隊的林姓男子接到，他們期許遇到好緣分。賴小姐拋繡球被3位男士搶到，3人都表達意願，最後決定公平競爭，看誰贏得芳心。

大福興宮主委曾東本說，拋繡球是古代求姻緣的方式，如今拋繡球是異性聯誼的方式，未婚男女忙於工作，也要積極尋覓良緣，廟方贈送拋繡球配對的男女紅線手鍊、粉紅豬，促進桃花運，祝願未婚男女金豬年脫單，找到真命天子、天女。

(中國時報)