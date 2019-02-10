女議員求姻緣 化身代言人

2019年02月10日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

9日是大年初五，高雄市議長暨萬興宮主委許崑源領著女議員鄭安秝、陳若翠到前金區萬興宮求姻緣。高市觀光局、民政局聯手行銷，歡迎單身男女抓緊年節尾聲到萬興宮祈求良緣，廟方奉祀的月老星君十分靈驗，擁有不少信徒。

鄭安秝擲得聖杯 好開心

高市觀光局及民政局9日共同在萬興宮舉行月下老人記者會，2名小姑獨處的女議員化身現成代言人，在向神明請示今年是否有姻緣時，鄭安秝擲了3次，有得到聖杯，代表有姻緣，讓她相當開心。

陳若翠則是擲沒筊，連3擲都是笑杯。後來廟方表示，這代表神明要她今年先忙於市政，明年再談戀愛。此話一出後，陳若翠就擲出聖杯，大呼神奇。

陳若翠擲沒筊 明年再來

議長許崑源大力推薦，萬興宮主祀清水祖師，多年來深受祖師爺保佑，且祖師爺的籤詩靈驗，更可透過宗教文化方式響應，搭配市府推動的愛情產業鏈，提升高雄另類觀光。

觀光局長潘恒旭也說，時下年輕人常有晚婚，且少子化等情況，市府推動愛情產業鏈，除可促進飯店、餐廳、婚紗業及攝影業等周邊產業發展外，更聘請瓊瑤擔任愛情總顧問，為高雄注入豐富的愛情元素，打造不一樣的高雄。

目前，觀光局舉辦十大摩鐵票選，尤其萬興宮正臨近愛河美景，逛愛河燈會的同時，還可到萬興宮祈求良緣，不管是已婚求人緣、未婚求良緣，還是想要斬爛桃花緣，歡迎來此向月老祈求善緣。

遊愛河賞燈會 祈求良緣

民政局長曹桓榮則表示，萬興宮神威遠播，有效凝聚地方民心，積極推動宗教文化，並在年前舉行清水祖師四大部的開光安座，相當有意義，特別在萬興宮參拜祈願高雄發大財、市民歡樂過好年、締良緣。

(中國時報)