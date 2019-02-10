陸客單車闖國道 民眾伸援手

2019年02月10日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

台灣最美風景還是人！大陸福建籍陳姓男子9日來台單車環島旅行，因路況不熟誤闖國道，被身旁破百速度的車流嚇傻，卡在路肩進退兩難，所幸好心民眾及時伸出援手，以車保護並引導陳男躲進避車彎，陳男緊握好心民眾的手連連道謝，直呼台灣人都是好人，最後在警車護送下安全離開交流道，繼續單車寶島遊。

國道第一公路警察大隊9日上午接獲報案指稱，中山高南下2.4公里處有單車騎士受困，警方調派巡邏車前往，發現31歲陳姓福建籍男子騎著單車誤闖國道，一旁有好心駕駛將汽車擋在單車前，閃著雙黃燈向後方來車示警。

陳男告訴警方，他上午從福建搭船來到基隆港，打算利用年假在台灣騎單車環島，沒想到路況不熟，才騎出基隆就誤上國道，騎了2.4公里後，驚覺四周只有他一輛單車，其他呼嘯而過的汽車車速都極快，嚇得不知如何是好。

就在陳男進退維谷之際，一名路過好心民眾見狀，減速閃著雙黃燈，以汽車為安全保護，隔窗指示陳男將單車騎進前方避車彎，同時報警處理，直到警方開著紅斑馬警車抵達，好心民眾不願留下姓名，與陳男握手並叮嚀騎車小心後離去。

警方通知工務段到場，將陳男單車載下五堵交流道，陳男坐上警車由警方送往平面道路，再指引正確方向，陳男不斷感謝台灣警方及熱心民眾連聲感謝，隨後騎車繼續環島之旅。

警方提醒，民眾熱心助人的本意良善，但國道車行速度快，若發現機慢車或行人誤闖、逆向等狀況時，建議仍應第一時間撥打110報請警方處理，最好不要隨意停車或減速協助，遇狀況暫停路肩時，應在車後放置警示標誌，人員退到邊坡護欄外，才不會釀致意外。

(中國時報)