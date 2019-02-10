清潔隊開工 加班收垃圾
大年初五開工，清潔隊加班收垃圾，桃園市長鄭文燦9日前往桃園區清潔中隊，頒發加菜金及發送新春福袋，慰勞全市2600多名清潔隊員於春節前後加班清運垃圾的辛苦，並感謝隊員犧牲假期，維護市容環境。
清潔隊新春開工祈福儀式9日舉行，鄭文燦也參與，他表示，春節（初一至初四）放假期間，各區清潔中隊雖暫停收垃圾，但仍安排隊員執行市容維護、觀光區環境清潔、垃圾清運、市區道路清掃以及環境清潔稽查等業務，各區犧牲假期值勤的隊員也超過400人次。
環保局預估假期結束當天，垃圾量預將超出平常2到3倍，清潔隊員的工作量也將倍增，但仍會努力將清運路線收運完畢才收班。
「只收垃圾，不收紅包」，環保局長呂理德表示，清潔隊員工作辛勞，也呼籲民眾，可以給桃園市的清潔隊員民眾的一個微笑或是一聲謝謝，就是鼓勵清潔隊員最好的方式。
環境清潔稽查大隊長羅文林指出，各區清潔中隊9日上午9點起清運一趟至收完為止，10日（初六）適逢周日停收垃圾，11日起，全市垃圾清運及資源回收勤務恢復正常運作。各區詳細垃圾清運時間，可至桃園市政府環境保護局官網（http://www.tydep.gov.tw）查詢。
(中國時報)
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