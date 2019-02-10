水蕨滿江紅 神似世界新地圖

2019年02月10日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

久旱未雨，仁愛鄉武界壩下游的濁水溪床成幾近靜止緩流水域，滋養大量水生蕨類「滿江紅」植物；從去年底開始轉色被稱為「大自然調色盤」，吸引大批遊客湧入。記者日前造訪，以魚眼鏡頭隨手拍攝，竟似「世界新地圖」引發討論。

「真的，好像從外太空看地球，或是說氣象衛星雲圖！」在台中從事汽車買賣的杜金晉、老家在魚池鄉大雁村的林文繡都說，元旦以來看到不少網友Po圖，覺得好漂亮，春節期間專程跑去一探究竟。

林文繡說，除好奇也想探究形成原因，覺得這些色塊還真有像地球板塊！這些水中「滿江紅」，屬於什麼樣的生物？

台灣生態學會理事長楊國禎與農委會特有生物研究保育中心黃姓專家都說，常有人誤以為是藻類，其實它們是水生蕨類；因綠素遭低溫破壞由綠轉為紅色、橘色等繽紛色調，搭配綠色水綿，在濁水溪形成特殊景況。

武界的滿江紅蕨從去年12月爆紅，每天數以千計遊客湧入部落為當地帶來商機，卻也造成嚴重環境負擔；部落往萬豐、萬大交通軸線，路面就只夠2部小車會車，一旦有人亂停車，整個交通就卡住。

(中國時報)