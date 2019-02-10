鄭成功招財 啤酒洋芋片業績增7成

2019年02月10日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

眼見「厝邊」高雄市春節假期人氣強強滾，台南市也卯力拚觀光，每年春節都吸引大量遊客的古蹟景點，今年雖面臨南美館、大魚的祝福等新興景點崛起，古蹟觀光人數仍穩定成長，年假第一天至初四，赤崁樓等古蹟總參觀人數11萬2000人次，營收成長20％，古蹟販售部拜成功啤酒、成功洋芋片、至聖點心麵熱銷，業績成長70％；觀光工廠的春節買氣旺，年後將有嘉年華活動延續熱潮。

春節期間，南台灣豔陽高照，台南各處景點都湧現走春人潮，各大古蹟與觀光景點都人潮洶湧，尤其古蹟仍維持觀光客不墜、甚至穩定成長的成績，台南市政府文化局近2年來推出的熱銷文創商品，更堪稱古蹟區的「金雞母」。

文化局古蹟營運科統計，今年年假從除夕前2天就開始放假，總計至大年初四，包括赤崁樓、億載金城、安平古堡、安平樹屋等古蹟景點，總參觀人數約達11萬2000人，較去年成長20％。

值得一提的是，有「台南伴手禮新三寶」之稱的「成功洋芋片」、「成功啤酒」及「至聖（致勝）點心麵」，春節期間更是賣翻天，上周六年假第1天開始到初四，販售部營業額較去年增加70％。可能受到天氣熱的緣故，最暢銷的是以鄭成功為包裝的成功啤酒，幾天來共賣出1萬2510罐，其次為成功洋芋片共售出8251包，至聖點心麵也有6922包，門票加營業額總收入約585萬元。

台南市目前有23家觀光工廠，春節期間旅遊人潮絡繹不絕，市府經發局將於年後推出嘉年華活動，推出「繞市集」、「遊工廠」、「玩體驗」，透過規畫旅遊行程、特色市集並搭配抽獎優惠等，讓民眾一次滿足觀賞、購物、體驗3種需求，延續南市春節的旅遊人氣。（酒後勿開車 未成年勿飲酒）

(中國時報)