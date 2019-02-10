春節遊客湧入 台東一房難求

2019年02月10日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

春節9天連假，大量遊客湧入台東，車流量比去年同期增加8萬5000輛次，光是東海岸就比去年同期多出10萬5000人次，各大飯店、民宿幾乎都客滿，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，今年春節到台東住宿的旅客，創下3年來陸客急凍後新高，商家大發利市，直呼好久沒有看到如此盛況。

台東春節連假旅遊人氣強強滾，據東管處統計，今年進入東海岸的遊客量，大年初一到初五超過23萬人次，比去年同期12萬人次增加10萬5000人；而縱管處統計，到縱谷線的遊客12萬6000人次，比去年增加1萬多人次。

另外，公路局統計，2月2日到8日入轄的車流量約23萬4000輛次，比去年春節假期多出8萬5000輛次。

春節連假東海岸的人氣也比縱谷線高出許多，台11線海岸公路擠得水洩不通，小野柳、加路蘭、富山護魚區、三仙台等熱門景點停車位一位難求，就連金樽衝浪點，也有遊客露營、衝浪，東河、成功地區的民宿住宿率大約7成。

台東縣觀光協會表示，春節連假各飯店、民宿幾乎都是滿滿滿，因為除夕前2天就放假，就連除夕也都比往年滿，有不少民眾是開車環島，所以到台東續住3天2夜的也比往年多，遊客成長率增加2成以上，出現陸客急凍後，3年來難得的旅遊盛況。

(中國時報)