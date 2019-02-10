慰勞新店清潔隊 侯友宜贈福袋

2019年02月10日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

9日大年初五，新北市長侯友宜至新店區慰勞清潔隊員並致贈福袋，感謝清潔隊員在春節期間仍持續出勤付出辛勞，侯還特別提到凌晨發生的到板橋氣爆案，清潔隊員第一時間出動，迅速恢復街道環境，讓他非常感動，他祝福新的一年，所有清潔隊員們在工作上能平安順利。

9日中午，侯友宜一現身立即受到清潔隊員們熱烈歡迎，爭相與他擊掌、擁抱，侯友宜也熱情回應，並和隊員們閒話家常。

環保局表示，統計除夕前一周，每日垃圾量約為3200公噸，比平常日增加約1倍，使清潔隊員的工作更繁重，但為服務市民，小年夜雖是清潔隊例行停收的星期日，但新北市5000多名清潔隊員全部停止休假、加班收運，且除夕當天，依然出勤工作到晚間6時。

侯友宜表示，新北市的清潔隊在過年期間幾乎沒有休息，除了初一到初三這三天沒有正常的定點收垃圾以外，隨時有1999反映哪裡有髒亂，他們就全力以赴，最近發生的南靖部落火災及今天的氣爆，清潔隊員都第一時間立即出動，將環境衛生立即恢復。

侯友宜說，大年初五他特別到清潔隊來給大家加油打氣，希望新北市能夠永遠保持是最乾淨的城市，清潔隊的夥伴們一起加油，讓新北市更好。

環保局提醒，新北市自初四起已恢復正常收運工作，初六為周日，將依慣例停收垃圾。

(中國時報)